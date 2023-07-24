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Опросы в Болгарии ошеломили. Еще чуть-чуть - и будет бунт

Опросы в Болгарии ошеломили. Еще чуть-чуть - и будет бунт

А вот вам и свежие социологические опросы из Болгарии. Причем не кого-нибудь - а западного столпа и рупора, Института Гэллапа.

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Комментарии
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Lazari Bratan
Странник &quot;вумный очень&quot; он даже свое имя забыл
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2 час.
ШКИПЕР
Среди болгар у меня родни нет , а вот в Салорейхе имеются,по линии жены. Так вот эти родственнички живут не на западе рейха ,но нацики ещё те. Из-за того ,что мы живем в России прекратили всякое общение, правда нам как то фиолетово.
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1 час.
macs Mike
Чего мир НЕ понимает, так это того, что американское ЦРУ и британская M16 борются за порабощение любого народа мира посредством агитации, гражданского неповиновения, цветных революций, у России, Китая, Африки есть природные ресурсы, которые британцы и американцы хотят эксплуатировать.
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1 час.

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