Опросы в Болгарии ошеломили. Еще чуть-чуть - и будет бунт

ШКИПЕР

Среди болгар у меня родни нет , а вот в Салорейхе имеются,по линии жены. Так вот эти родственнички живут не на западе рейха ,но нацики ещё те. Из-за того ,что мы живем в России прекратили всякое общение, правда нам как то фиолетово.