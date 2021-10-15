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Украине предрекли «капитуляцию» перед Россией

Украину ждёт неминуемая капитуляция перед Россией, если киевские политики не смогут нормализовать диалог с Москвой, заявил 14 октября депутат Верховной Рады Олег Волошин («Оппозиционная платформа — За жизнь») в эфире телеканала «Первый независимый».

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