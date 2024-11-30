Возможности sms-центра: как бизнесу эффективно общаться с клиентами

Современный мир бизнеса требует постоянной коммуникации с клиентами, сотрудниками и партнерами. Быстрое, надежное и удобное взаимодействие стало залогом успеха для любого предприятия, будь то крупный банк или индивидуальный предприниматель.
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