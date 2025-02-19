КХЛ оштрафовала "Северсталь" за кричалку "СКА - позор российского хоккея"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала череповецкую "Северсталь" за фанатскую кричалку "СКА - позор российского хоккея", которая прозвучала с трибун во время матча регулярного чемпионата против петербургской команды 17 февраля.
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