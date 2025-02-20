🔥 В Симферополе сутки не будет гореть Вечный огонь Символ памяти «Вечный огонь» в парке имени Ю.А. Гагарина не будет работать с 18:00 21 февраля до 18:00 22 февраля.
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🔥 В Симферополе сутки не будет гореть Вечный огонь Символ памяти «Вечный огонь» в парке имени Ю.А. Гагарина не будет работать с 18:00 21 февраля до 18:00 22 февраля.