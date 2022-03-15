В Республике Марий Эл вручили свидетельство о предоставлении убежища на территории России гражданке ЛНР

В Управление по вопросам миграции МВД России по г. Йошкар-Оле за помощью в получении статуса беженцев обратилась семья из Луганской Народной Республики.
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