Происшествия

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В Республике Марий Эл вручили свидетельство о предоставлении убежища на территории России гражданке ЛНР

В Республике Марий Эл вручили свидетельство о предоставлении убежища на территории России гражданке ЛНР

В Управление по вопросам миграции МВД России по г. Йошкар-Оле за помощью в получении статуса беженцев обратилась семья из Луганской Народной Республики.

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