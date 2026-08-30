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Царьград

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Командир Раст порадовал поражением свыше 15 станций Starlink ВСУ под Харьковом

Командир Раст порадовал поражением свыше 15 станций Starlink ВСУ под Харьковом

Поражение спутниковых терминалов лишает украинские подразделения устойчивой связи и управления беспилотниками.

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