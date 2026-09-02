Бойцы "Центра" подвозят боеприпасы к передовой на вездеходах "Улан-2"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие "Центра" обеспечивают подвоз имущества и боеприпасов к передовой на автомобилях "Улан-2", что повышает боевой потенциал группировки.
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