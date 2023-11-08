Надёжный инсайдер раскрыл, когда анонсируют GTA VI — ждать осталось совсем нед...

Надёжный инсайдер раскрыл, когда анонсируют GTA VI — ждать осталось совсем недолгоRockstar Games подтвердила следующую часть серии криминальных боевиков Grand Theft Auto ещё в прошлом феврале, однако полноценный анонс так и не устроила.
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