«Предательство армии»: почему РФ не пойдёт на заморозку конфликта с Киевом

Россия ни в коем случае не может пойти на заморозку конфликта по текущей линии фронта, потому что это будет равно предательству армии.
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