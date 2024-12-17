Украинский режим еще раз продемонстрировал всем свой отвратительный бандитский оскал. Так депутат Государственной Думы Евгений Ревенко прокомментировал убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игоря Кириллова.
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