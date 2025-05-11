Как погода и другие факторы повлияют на цены и ассортимент в магазинах этим летом? Ирина ВальковаЛето 2025 года не обойдется без значительных изменений на продовольственном рынке, предсказывает доцент Института мировой экономики и бизнеса экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.