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Воронежские новости

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«Факел» из Воронежа близок к подписанию Веры из «Локомотива»

«Факел» из Воронежа близок к подписанию Веры из «Локомотива»

«Локомотив» готов отдать полузащитника Лукаса Веру клубу, который возьмёт на себя 2 млн рублей из его зарплаты в 5,5 млн рублей.

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