Губернатор Малков исполнит желания ещё трёх детей

Малков отметил, что перед заседанием Госсовета снял ещё три шара с «Ёлки желаний». Губернатор подарит Дмитрию из Сараевского района набор гантелей, Виктору из Новой Каховки – велосипед, а Александру из Рязани – электросамокат.
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