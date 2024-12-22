Губернатор Малков исполнит желания ещё трёх детей

Малков отметил, что перед заседанием Госсовета снял ещё три шара с «Ёлки желаний». Губернатор подарит Дмитрию из Сараевского района набор гантелей, Виктору из Новой Каховки – велосипед, а Александру из Рязани – электросамокат.