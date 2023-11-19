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Антон Бабиков: «Вчера Серохвостов сказал: «Чтобы догнать Халили по финансам, нужно выиграть 15 гонок Кубка России»

Кубок Международной лиги клубного биатлона прошел в Ханты-Мансийске 18-19 ноября. Бабиков занял четвертое место в масс-старте и второе в гонке преследования.

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