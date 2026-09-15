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Регионы России

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Горные вершины, которые ждут российских инженеров

Горные вершины, которые ждут российских инженеров

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПИСЬМО, КОТОРОЕ ПРИШЛО МНЕЕсть страны, о которых говорят. Есть страны, в которых работают.

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