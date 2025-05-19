Россия получила первый после начала СВО суверенный рейтинг за рубежом

Россия получила первый после начала спецоперации на Украине суверенный кредитный рейтинг за границей — BBB+g со стабильным прогнозом от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating (CCXI).
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