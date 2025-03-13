Генерал Гурулёв сказал как отрезал: "Давайте мы правду будем говорить"

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Sergey Ivanov

Одного только не сказал Гурулев: Он не сказал о том, что вот именно те самые предатели, развалившие Советский союз и находятся сейчас у власти в России! Да, часть из них формально не у власти. Часть стала «бизнесменами». Но мы помним теорию Маркса! И прекрасно знаем, что в классовом обществе правит всегда правящий класс! В нашем случае- класс русской компрадорской буржуазии. Ну, а Самый Главный- всего лишь представляет их интересы и этим интересам служит. Ну, а «элита» наша все эти 3 года хотела одного: Чтобы все стало «как раньше». Чтобы можно было отдыхать в Куршавеле. Иметь виллу во Франции. Посылать детей учиться в Оксфорд или Массачусетс. И не бояться, что ве их добро кто- то «заморозит» или просто отнимет. Нас предадут снова. И предаст нас вот эта самая «элита». Хотя язык не поворачивается назвать этих «элитой». Потому, что слово это означает «лучший, отборный». И что, кто- то всерьез считает, что вот это стадо ворья, обогатившееся на трупе Советской власти- лучшее, что есть в России?