Новая версия добротного седана, известного в РФ – цена от 1,57 млн рублей

В Китае открыт предзаказ на гибридный седан Preface L Plus – цены в Поднебесной, где модель известна как Xingrui L Plus (а изначально – как FS21 и Preface L90), стартуют от 125 700 юаней, что эквивалентно 1,57 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Почему не наказыв...
- РИ Еще два шоу-рума ...
- Авторынок России ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым