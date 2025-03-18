Таджикистан: ИИ в западной упаковке ведёт к снижению умственных способностей

Рустам МАСАЛИЕВ Итак, свершилось: при непосредственной поддержке структур коллективного Запада 9 марта в штаб-квартире ООН прошло высокоуровневое мероприятие на тему «Искусственный интеллект в Центральной Азии: создание возможностей для устойчивого развития – опыт Таджикистана».
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