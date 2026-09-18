Motion filed to stop carving of Trump’s name into Institute of Peace

Former board members of the Institute of Peace filed an emergency petition to stop President Donald Trump from carving his name into the building.
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