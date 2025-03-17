Нетаньяху намерен уволить главу внутренней разведки Израиля

ИЕРУСАЛИМ (ИА Реалист). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что предпринимает все необходимые меры, чтобы добиться отставки главы службы внешней разведки Шин-Бет Ронена Бара, с которым у него давний конфликт из-за ведения войны в Газе.
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