Нетаньяху намерен уволить главу внутренней разведки Израиля

ИЕРУСАЛИМ (ИА Реалист). Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что предпринимает все необходимые меры, чтобы добиться отставки главы службы внешней разведки Шин-Бет Ронена Бара, с которым у него давний конфликт из-за ведения войны в Газе.