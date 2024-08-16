💡Алушта осталась без света из-за аварии Также электричество пропало в селе Лазурное и Виноградное. На месте работает ремонтная бригада, сообщает «Крымэнерго».
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💡Алушта осталась без света из-за аварии Также электричество пропало в селе Лазурное и Виноградное. На месте работает ремонтная бригада, сообщает «Крымэнерго».