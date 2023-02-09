Аким Алматы рассказал о сейсмоусилении зданий

Во второй половине этого года в мегаполисе проведут новый сейсмоаудит, передаёт inAlmaty.kz. На встрече акима с жителями Бостандыкского района поступил вопрос: почему в генеральном плане города не учитывается сейсмическая устойчивость зданий.
Во второй половине этого года в мегаполисе проведут новый сейсмоаудит, передаёт inAlmaty.kz. На встрече акима с жителями Бостандыкского района поступил вопрос: почему в генеральном плане города не учитывается сейсмическая устойчивость зданий.
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