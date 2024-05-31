«Впереди новая глава». Дзюба — об уходе из «Локомотива»

Артем Дзюба сделал заявление после ухода из «Локомотива». Бывший форвард «Зенита», «Локомотива», ряда других клубов и экс-нападающий сборной России Артем Дзюба сделал первое заявление после ухода из стана «железнодорожников», дав понять, что его карьера ещё не окончена.