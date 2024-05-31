«Впереди новая глава». Дзюба — об уходе из «Локомотива»

Артем Дзюба сделал заявление после ухода из «Локомотива». Бывший форвард «Зенита», «Локомотива», ряда других клубов и экс-нападающий сборной России Артем Дзюба сделал первое заявление после ухода из стана «железнодорожников», дав понять, что его карьера ещё не окончена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии