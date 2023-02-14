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Сергей Тараканов: «У Руженцева есть все, чтобы стать железным игроком основы ЦСКА на годы»

Олимпийский чемпион, баскетбольный агент Сергей Тараканов поделился мнением об игре баскетболистов ЦСКА Антона Астапковича и Самсона Руженцева.

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