Депутат Затулин: обломки сбитого БПЛА упали на территорию храма в центре Сочи

Обломки сбитого украинского дрона упали на территорию Кафедрального собора Святого Равноапостольного князя Владимира во время богослужения по случаю престольного праздника, сообщил депутат Константин Затулин.
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