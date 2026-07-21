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Депутат Затулин: обломки сбитого БПЛА упали на территорию храма в центре Сочи

Депутат Затулин: обломки сбитого БПЛА упали на территорию храма в центре Сочи

Обломки сбитого украинского дрона упали на территорию Кафедрального собора Святого Равноапостольного князя Владимира во время богослужения по случаю престольного праздника, сообщил депутат Константин Затулин.

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