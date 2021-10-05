РСА отчитался о результатах противодействия страховому мошенничеству при осуществлении компвыплат

В первом полугодии 2021 года Управлением безопасности Российского Союза Автостраховщиков (РСА) в процессе урегулирования требований о компенсационных выплатах были выявлены организованные группы, заявлявшие убытки с признаками мошенничества.
В первом полугодии 2021 года Управлением безопасности Российского Союза Автостраховщиков (РСА) в процессе урегулирования требований о компенсационных выплатах были выявлены организованные группы, заявлявшие убытки с признаками мошенничества.
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