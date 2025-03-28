В Литве нашли золотую жилу, объявив крестовый поход против «агентов Путина»

Страны Балтии находятся на трудном пути к конфронтации с Россией. Как на национальном уровне, так и в отношении лиц «не той национальности», проживающих в Эстонии, Латвии и Литве на протяжении десятилетий.
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