Zeekr 001 2027: революция комфорта и личного стиля в суперэлектрокар!

Представьте себе автомобиль, который не только разгоняется до 925 л.с. на 900-вольтовой архитектуре, но и делает это с такой плавностью и роскошью, что каждое вождение становится событием.
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