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Летний биатлон. Чемпионат России. Гербулова выиграла спринт, Носкова – 2-я, Васильева – 3-я, Подчуфарова – 15-я

27 июля на чемпионате России по летнему биатлону в Демино прошел женский спринт. Наталья Гербулова одержала победу.

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