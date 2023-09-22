— Я не поеду. Опять слушать глупости всякие, надоело. — Макс, это твоя мать. Если что, ты потом себе не простишь, — проговорила Клава, надевая куртку.
Успела
Комментарии
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Элеонора Коган
Душевный рассказ!!!Воспитала мама сына эгоиста,но с невесткой ей повезло, Клала оказалась Настоящим Человеком, не бросила бывшую свекровь в беде, хоть и развелась со своим Максом.
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20 час.
Элеонора Коган
И хорошо, что у Анны Леонидовны появился питомец, попугай корелла Варя. и они теперь вместе музицируют!!!!
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20 час.
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