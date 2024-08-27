Полное табу: Минсельхоз РФ обкатывает проект приказа о запрете ловли воблы в Астраханской области на 2025 год

Впрочем, это – лишь одно из решений по восстановлению популяции рыбы. А как же остальные? Итак, как уже ПУНКТ-А неоднократно писал, запрет на промышленную и любительскую ловлю воблы продлится из 2024 года на весь 2025-й.
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