«Урал» с 27 пассажирами опрокинулся в кювет в Каларском районе

Ночью 16 декабря в 22 километрах от поселка Новая Чара водитель «Урала» не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспорта, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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