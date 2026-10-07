Экс-сотрудник ЦРУ признался в краже сотен золотых слитков для личного обогащения

Гриф секретности стал прикрытием для покупки роскошной недвижимости и сотен золотых слитков. Бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Раш признал вину в мошенничестве: служебные полномочия он использовал для личного обогащения.
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