От чего умер Иван Грозный

Ливень

летоисчисление от рождества христова появилось и было введено в 1700 году от РХ... все даты ранее 1700 года по летоисчислению от РХ (Юлианский календарь) это подделка. ДО 1700 года по РХ было летоисчисление СМВЗХ (Сотворение Мира в Звёздном Храме) 1700 год по РХ это 7208 лето от СМВЗХ, Из Указа Петра I: «Числить годы с 1 января 7208 года и считать сего от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа»