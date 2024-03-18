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От чего умер Иван Грозный

От чего умер Иван Грозный

Одни до сих пор считают этого правителя настоящим тираном, другие же государственным гением.Смерть Ивана Грозного по описанию Джерома Горсея в представлении художника.

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Комментарии
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Ливень
летоисчисление от рождества христова появилось и было введено в 1700 году от РХ... все даты ранее 1700 года по летоисчислению от РХ (Юлианский календарь) это подделка. ДО 1700 года по РХ было летоисчисление СМВЗХ (Сотворение Мира в Звёздном Храме) 1700 год по РХ это 7208 лето от СМВЗХ, Из Указа Петра I: «Числить годы с 1 января 7208 года и считать сего от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа»
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