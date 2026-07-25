НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петропавловск шәһәрендә Сабантуйда Казахстанның 12 өлкәсеннән милләттәшләребез катнаша

Петропавловск шәһәрендә Сабантуйда Казахстанның 12 өлкәсеннән милләттәшләребез катнаша

Бүген Казахстанның Петропавловск шәһәрендә Сабантуй чаралары башлана. Бәйрәмне оештыру комитеты чара узачак мәйданнарны тагын бер тапкыр карап, соңгы әзерлек эшләрен тикшереп чыкты, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии