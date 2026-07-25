Петропавловск шәһәрендә Сабантуйда Казахстанның 12 өлкәсеннән милләттәшләребез катнаша

Бүген Казахстанның Петропавловск шәһәрендә Сабантуй чаралары башлана. Бәйрәмне оештыру комитеты чара узачак мәйданнарны тагын бер тапкыр карап, соңгы әзерлек эшләрен тикшереп чыкты, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии