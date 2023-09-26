«СТРАНА.ua»: В Херсоне произошли взрывы

В Сети распространились сведения о том, что серия из множества мощных взрывов оказалась слышна гражданам в центральной части оккупированного нацистскими формированиями киевского режима населённого пункта Херсон.
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