Синоптики пообещали Свердловской области тёплую неделю без дождей

В Свердловской области на предстоящей неделе ожидается температура выше климатической нормы, при этом в первой половине недели на севере региона возможен мокрый снег, на востоке — небольшой дождь.
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