Популярный блогер раскрыл отношение к россиянам в Европе

Популярный блогер Алексей Жидковский рассказал об отношении к россиянам в Европе. Инфлюэнсер заверил, что никогда не скрывает свое российское происхождение за границей и не стыдится того, что является русским.
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