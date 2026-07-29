Министр обороны Польши Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения со стороны России. / Источник: © Александр Полегенько/ТАСС«Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабной конфликт на Украине, не существует», — заявил глава оборонного ведомства в эфире радиостанции RMF FM.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии