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ИА Регнум

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Министр обороны Польши Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения со стороны России. / Источник: © Александр Полегенько/ТАСС«Никаких прогнозов относительно такого нападения, как полномасштабной конфликт на Украине, не существует»,  — заявил глава оборонного ведомства в эфире радиостанции RMF FM.

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