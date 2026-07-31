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Депутат Рады рассказал о договоренностях Трампа и Зеленского

Депутат Рады рассказал о договоренностях Трампа и Зеленского

Никаких новых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским не появилось, так как договариваться им попросту не о чем, потому что Вашингтон не может дать Киеву больше, чем уже дает.

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