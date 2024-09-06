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Левандовски о «девятках»: «Сейчас сложно найти таких форвардов. Ван Перси, Руни, Бензема, Агуэро... Наше поколение пришло с улицы. Сейчас все очень похожи, это как конвейер»

«Ван Перси, Уэйн Руни, Бензема, Агуэро. Изменились ли «девятки»? Моя эпоха – это эпоха Криштиану Роналду и Лео Месси, и по количеству голов я близок к ним.

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