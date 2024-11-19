В Госдуме предложили комплекс из 10 мер для улучшения миграционной политики

В Госдуме предложили правительству комплекс из 10 мер для улучшения миграционной политики. Среди ключевых предложений - возвращение устного экзамена по русскому языку и ограничение приема детей мигрантов в школы без подтверждения знания языка.
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