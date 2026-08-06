ИНТЕРЬЕР СПАЛЬНИ. ВИД ОТ ВХОДА. 1-ый ЭТАЖ. (Дизайн-проект интерьера загородного дома п.Юдино)

Эта спальня — пример того, как индустриальная эстетика обретает почти медитативную глубину: здесь брутальность материалов не спорит с уютом, а становится его основой, создавая пространство, где хочется замедлиться и дышать полной грудью.
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