Шахназаров: идет подготовка возвращения Хаматовой в РФ, а за ней и всех сбежавших звезд

Публицист, радиоведущий Михаил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац» указал на признаки того, что Россию готовят к возвращению актрисы Чулпан Хаматовой и остальных сбежавших артистов.
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