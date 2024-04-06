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Позитив для оптимистов

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  • виктор матвеев
    Есть такая поговорка,рыба гниет с головы, в мигрантском вопросе для России она более чем актуальна. Смотри в корень.Увы, не все мечта...
  • Юрий Николаев
    Не понятно, а где наш СК?! Почему они не займутся в плотную этой ПАДАЛЬЮ абашиным?!!!Увы, не все мечта...
  • авдей НА
    как начали гнобить Россию русских с жидо комиссарского переворота так до сих пор это продолжаеться со всех трибун не ...Увы, не все мечта...

Покушение на мурманского губернатора Андрея Чибиса никто как будто не рассматривает как теракт. Любопытно узнать: а почему?

Покушение на мурманского губернатора Андрея Чибиса никто как будто не рассматривает как теракт. Любопытно узнать: а почему?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ ПЕРЛА ГУБЕРНАТОРЫ В УКРАИНСКОМ ПРИЦЕЛЕ: ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ПОКУШЕНИЕМ НА АНДРЕЯ ЧИБИСА Покушение на мурманского губернатора Андрея Чибиса никто как будто не рассматривает как теракт.

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