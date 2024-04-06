Покушение на мурманского губернатора Андрея Чибиса никто как будто не рассматривает как теракт. Любопытно узнать: а почему?

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ ПЕРЛА ГУБЕРНАТОРЫ В УКРАИНСКОМ ПРИЦЕЛЕ: ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ПОКУШЕНИЕМ НА АНДРЕЯ ЧИБИСА Покушение на мурманского губернатора Андрея Чибиса никто как будто не рассматривает как теракт.
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