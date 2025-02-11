Nvidia представила технологию сжатия текстур на основе ИИ, позволяющую экономи...

Nvidia представила технологию сжатия текстур на основе ИИ, позволяющую экономить использование VRAM до 95 %Nvidia продолжает разрабатывать новую технологию сжатия текстур Neural Texture Compression (NTC) на основе нейронных сетей, которая может значительно снизить потребление видеопамяти (VRAM) в играх и других графических приложениях.