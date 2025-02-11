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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Nvidia представила технологию сжатия текстур на основе ИИ, позволяющую экономи...

Nvidia представила технологию сжатия текстур на основе ИИ, позволяющую экономи...

Nvidia представила технологию сжатия текстур на основе ИИ, позволяющую экономить использование VRAM до 95 %Nvidia продолжает разрабатывать новую технологию сжатия текстур Neural Texture Compression (NTC) на основе нейронных сетей, которая может значительно снизить потребление видеопамяти (VRAM) в играх и других графических приложениях.

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