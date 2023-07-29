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На матч «Гамбурга» и «Шальке» давали высокий тотал 3.5. Команды забили восемь голов на двоих

Вторая Бундеслига стартовала с топового матча между «Гамбургом» и «Шальке». Планка по количеству голов в обеих Бундеслигах, как правило, устанавливается букмекерами в районе 3.

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