Блогер Каграманов раскрыл правду об истинном характере Ивлеевой

Российский блогер и ведущий Роман Каграманов поделился с порталом «Телепрограмма» подробностями о взаимоотношениях с коллегой по шоу «Тревел-баттл» Анастасией Ивлеевой и рассказал, как девушка ведет себя вдали от публики.