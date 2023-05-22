Блогер Каграманов раскрыл правду об истинном характере Ивлеевой

Российский блогер и ведущий Роман Каграманов поделился с порталом «Телепрограмма» подробностями о взаимоотношениях с коллегой по шоу «Тревел-баттл» Анастасией Ивлеевой и рассказал, как девушка ведет себя вдали от публики.
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