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Блогер Каграманов раскрыл правду об истинном характере Ивлеевой

Блогер Каграманов раскрыл правду об истинном характере Ивлеевой

Российский блогер и ведущий Роман Каграманов поделился с порталом «Телепрограмма» подробностями о взаимоотношениях с коллегой по шоу «Тревел-баттл» Анастасией Ивлеевой и рассказал, как девушка ведет себя вдали от публики.

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